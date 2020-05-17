Общество

Atas.infoAtas.infoВ Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита. Мера касается 23 районов, где количество заболевших не превышает нормы Роспотребнадзора. О снятии ограничений рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.
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В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе

Комсомольская правда - Кемерово07:00

Уличные веранды ресторанов и кафе возобновят работу в Кузбассе

VSE42.RU06:41

В Кузбассе ТЦ могут готовиться к открытию

ВашГород.ру06:11

Сергей Цивилёв распорядился ТЦ готовиться к открытию

Город новостей06:29

Кафе и рестораны в Кузбассе смогут принимать посетителей на открытых верандах с 18 мая

ТАСС06:27

В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

Сибдепо06:38

Названы территории Кузбасса, в которых откроются летние веранды ресторанов и кафе

Газета Кемерова07:31
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
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Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4

ИА Красная Весна вчера в 13:34
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска

Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Общество

В Самарской области за сутки еще 65 человек заразились коронавирусом

Еще 11 человек заболели в Тольятти, восемь - в Сызрани, четверо в Новокуйбышевске, трое в Сызранском районе, двое в Ставропольском районе, и по одному в Отрадном, Похвистневе, а также Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах.
Волжская коммуна 04:17
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе

Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выставил Валерию в неприглядном свете

51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выставил в неприглядном свете свою супругу, 52-летнюю певицу Валерию.
Экспресс газета вчера в 04:58
Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
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Шоу-бизнес

Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху»

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи».
News.ru 07:29
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

Иномарка влетела в гараж под Рязанью, погибли два человека

Автомобиль влетел в стену гаража на трассе в Рязанском районе. В результате инцидента погибли два человека.
Народные новости 06:33
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
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Кино

Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Актуальные Новости 00:49
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
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Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 17 мая 2020, 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
REGNUM 04:56
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Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
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Общество

Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены

В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
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Общество

В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
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Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Футбол

В РПЛ введут штраф за нарушение санитарного регламента

В РПЛ предусмотрен штраф за нарушение санитарного регламента. Его размер составит до 100 000 рублей, сообщает Metaratings.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
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Политика

Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам

Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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