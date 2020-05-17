Общество
Atas.infoВ Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов
С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита. Мера касается 23 районов, где количество заболевших не превышает нормы Роспотребнадзора. О снятии ограничений рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.
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Общество
В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку
Московский Комсомолец 05:22
Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 привело к пропаже файлов и звука
Очередной патч ОС от Microsoft привел к пропаже файлов и звука.
Дни24 06:12
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Общество
В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Авто
Отмененный электрокар Dyson может оказаться донором технологий
Как пояснил ее основатель сэр Джеймс Дайсон (James Dyson) в разговоре с The Sunday Times, данный автомобиль мог бы вместить в своем салоне семь человек, а запаса хода хватило бы почти на 960 км. Это рекордный показатель среди легковых электромобилей, если не считать перспективный Tesla Roadster второй генерации, премьера которого теперь задерживается до 2022 года.
SpeedMe 09:50
Здоровье
Прокуратура Прикамья нашла нарушения в четырех медучреждениях края
Согласно официальному сообщению краевой прокуратуры, нарушения, связанные с начислением выплат медработникам, сталкивающимся с коронавирусом, обнаружены в четырех медучреждениях.
Местное время (г. Пермь) 10:07
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Биатлон
Пахноцкая обвинила Логинова в трусости после истории с допингом
Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая раскритиковала Александра Логинова за то, что тот не извинился после истории с допингом.
ProstoProSport 11:09
Происшествия
В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры
Вести.Ru 11:59
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше
Ранее Джорджетта Мосбахер, американский посол в Польше, опубликовала на страничке в «Твиттере», что США вполне могут перебросить свои ядерные ракеты из ФРГ в Польшу, где находится восточный фланг Североатлантического Альянса.
Discover24 вчера в 06:25
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Хоккей
НХЛ добилась прогресса в вопросе участия 24 команд в плей-офф
Отмечается, что лига и ассоциация игроков НХЛ достигли прогресса касательно формата, в котором в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба.
Sports.ru 11:10
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
Общество
В МВД назвали размер штрафа за отказ от теста на коронавирус
В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях россиянам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
Профиль вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Дочь хореографа Егора Дружинина не может танцевать
Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца.
Pravda.Ru 11:25
Автоспорт
«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля
Metaratings 06:58
Политика
Израильский парламент утвердил состав нового правительства
Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь
Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
Вокруг ТВ 10:58
Авто
Tesla снизит цены на электромобили
Компания Tesla может снизить цены на свои электромобили до уровня обычных машин с ДВС.
Автоновости дня 15 мая в 01:33
Гаджеты
Информация о грядущих новинках Xiaomi появилась в Сети
Компания Xiaomi в ближайшее время готовится презентовать несколько продуктов, о которых сообщили инсайдеры.
Экономика сегодня 09:35
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40