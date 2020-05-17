С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита. Мера касается 23 районов, где количество заболевших не превышает нормы Роспотребнадзора. О снятии ограничений рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

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