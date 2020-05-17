Общество

Atas.infoAtas.infoВ Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита. Мера касается 23 районов, где количество заболевших не превышает нормы Роспотребнадзора. О снятии ограничений рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.
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В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе

Комсомольская правда - Кемерово07:00

Уличные веранды ресторанов и кафе возобновят работу в Кузбассе

VSE42.RU06:41

Названы территории Кузбасса, в которых откроются летние веранды ресторанов и кафе

Газета Кемерова07:31

Сергей Цивилёв распорядился ТЦ готовиться к открытию

Город новостей06:29

Кафе и рестораны в Кузбассе смогут принимать посетителей на открытых верандах с 18 мая

ТАСС06:27

В Кузбассе ТЦ могут готовиться к открытию

ВашГород.ру06:11

В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

Сибдепо06:38
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Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал 02:14
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Шоу-бизнес

Вопреки слухам Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2»

Bimru.ru 15 мая в 03:23
Музыка

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
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Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Происшествия

В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Наука

Коронавирус сохраняется в воздухе около 12 минут

Специалисты сообщают, что человек во время разговора выделяет в воздух до 1000 капель слюны, которые остаются там примерно на 12 минут.
ToDay News Ufa 14 мая в 12:46
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Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
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Армия и оружие

Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем

Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем Shenyang FC-31. Он относится к пятому поколению.
Ferra 12:42
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Культура

В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big

КМВ Новости 09:12
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Общество

Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров

"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
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Политика

МИД Украины обвинил РФ в «репрессиях» в Крыму и в Донбассе

Киев, 17 мая 2020, 13:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество остановить «репрессии», которые Россия якобы проводит в Крыму и в Донбассе.
REGNUM 06:21
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Авто

Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры

В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
Тарантас Ньюс вчера в 16:03
Общество

ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
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Общество

Оренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона.
Газета.Ru 12:41
30
Общество

В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Общество

В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
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Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
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Происшествия

В Екатеринбурге скончался сотрудник автобусного парка, где произошла вспышка коронавируса

Ранее сообщалось, что в АП № 6, как и в АП № 3, произошла вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали еще 1 мая.
Екатеринбург Онлайн 07:43
Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
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Общество

Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова

Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова.
Pravda.Ru 09:54
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Хоккей

Брызгалов: Быков и Захаркин не давили на игроков, у них всё было построено на доверии

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о тренерском штабе сборной России на мировом первенстве 2009 года.
Чемпионат 13:41
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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