Общество
КузПрессВ Кузбассе открываются аттракционы и плановое лечение
Детские аттракционы возвращаются к работе в Кузбассе, больницы региона возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок до 1 недели. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.
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Общество
Россиянам разрешили выезжать за границу
Кабинет министров распорядился разрешить выезд россиян за границу в следующих случаях: - если они должны ухаживать за больными родственниками, живущими за границей; - если им самим нужна медицинская помощь, которую осуществляют за рубежом; - если они работают или учатся за пределами РФ.
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Как известно, Брюс Кэмпбелл завязал с прославившей его культовой хоррор-франшизой после закрытия ее сериального продолжения «Эш против зловещих мертвецов» (шоу продержалось три сезона), но он в курсе того, что произойдет со «Зловещими мертвецами» в ближайшем будущем.
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В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
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Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.
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Три месяца назад компания Fiat представила электрическую «пятисотку» нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
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На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
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Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
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Версия Honor Play4 Pro без функции термометра с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти обойдётся в 410 долларов, а версия с функцией термометра (тоже 8/128 ГБ) — 424 доллара.
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Путешествия
Определена доля желающих провести лето дома россиян
Почти 20 процентов россиян, желающих взять летний отпуск в этом году, намерены провести его дома.
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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
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В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
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Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
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В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
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