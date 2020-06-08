Детские аттракционы возвращаются к работе в Кузбассе, больницы региона возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок до 1 недели. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.

В Кузбассе открываются аттракционы и плановое лечение

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