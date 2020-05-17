Общество
СибдепоВ Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов
Основные моменты из обращения Сибдепо писал ранее. Однако, ещё часть ограничений снимают. Речь идёт об открытии летних веранд кафе и ресторанов в некоторых территориях Кузбасса.
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Игры
Unreal Engine 5 сможет стабильно работать на видеокартах RTX 2080 в качестве 1440p
Разработчики заявили, что демо представленное на PS5 можно также запустить на игровом компьютере с видеокартой GeForce RTX 2080.
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Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
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Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
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Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC
Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
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Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Футбол
Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что в его клубе некоторые игроки были не рады, что им пришлось остаться в Санкт-Петербурге на период пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 13:29
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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Сторонник Зеленского призвал вернуть медицину времен СССР
Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину "как во времена Советского Союза".
Газета.Ru 05:43
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Хоккей
Петерссон о переходе в «Локомотив»: решил, что хочу играть с Ландером
Желание играть в одной команде с соотечественниками Магнусом Пяярви и Антоном Ландером стало определяющим при подписании контракта с ярославским хоккейным клубом "Локомотив", заявил шведский форвард Андре Петерссон.
РИА Новости 07:31
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Музыка
Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции
Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Газета.Ru вчера в 07:40
Общество
Аксенов допустил открытие гостиниц в Крыму после 15 июня
Работа гостиниц и санаториев на территории Республики Крым может возобновиться после 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
iReactor 05:12
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Общество
Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание
Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы актрисы Агаты Муцениеце, прокомментировала ее конфликт с правоохранителями, произошедший накануне.
Московский Комсомолец 06:07
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Происшествия
Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка
Gazeta.SPb вчера в 07:35
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52