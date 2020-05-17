Общество

СибдепоСибдепоВ Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

Основные моменты из обращения Сибдепо писал ранее. Однако, ещё часть ограничений снимают. Речь идёт об открытии летних веранд кафе и ресторанов в некоторых территориях Кузбасса.
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В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе

Комсомольская правда - Кемерово07:00

Уличные веранды ресторанов и кафе возобновят работу в Кузбассе

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Сергей Цивилёв распорядился ТЦ готовиться к открытию

Город новостей06:29

В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

Сибдепо06:38

Кафе и рестораны в Кузбассе смогут принимать посетителей на открытых верандах с 18 мая

ТАСС06:27

В Кузбассе ТЦ могут готовиться к открытию

ВашГород.ру06:11

Названы территории Кузбасса, в которых откроются летние веранды ресторанов и кафе

Газета Кемерова07:31
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Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут

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Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

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Хоккей

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Музыка

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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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