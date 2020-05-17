Основные моменты из обращения Сибдепо писал ранее. Однако, ещё часть ограничений снимают. Речь идёт об открытии летних веранд кафе и ресторанов в некоторых территориях Кузбасса.

В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов

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