Экономика
ФАНВ Кузбассе отреагировали на отказ Польши от российского угля
Угольные компании Кузбасса перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в том случае, если Польша откажется покупать топливо у России. Об этом сообщили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.
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с чего всё началось
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новостивчера в 02:18
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