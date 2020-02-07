Экономика
ИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
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Кроме этого, кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира. По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.РИА Новости07 февраля в 02:18
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В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши
ТАСС07 февраля в 06:38
Кузбасские власти прокомментировали отказ Польши от российского угля
Газета Кемерова07 февраля в 03:15
Ограничение Польши на импорт угля может лишить кузбасских угольщиков миллионов долларов
Avoka.do07 февраля в 01:31
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