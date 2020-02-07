Экономика

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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Кузбасские угольщики потеряют около 500 млн долларов из-за отказа Польши

VSE42.RUвчера в 00:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 21:21
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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит

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РЕН ТВ 00:28
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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
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В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая

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66.ru вчера в 00:04
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
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Армия и оружие

США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия

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RT на русском 00:46
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Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Валентина Юдашкина

Алла Пугачева вместе с внуками Валентина Юдашкина играет на пианино На встрече с друзьями Пугачева решила продемонстрировать свои навыки игры на пианино.
Вокруг ТВ вчера в 08:20
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Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек

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Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
Газета Metro 05 февраля в 17:15
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Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Авто

Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai

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Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
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«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина

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Спорт

Юсков выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари

Спорт-Экспресс вчера в 16:57
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Росстат впервые назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

По данным Росстата, каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала не была закрыта в России.
Новые Известия 06 февраля в 00:56
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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В Кирове проверяют данные об убивающем ветеранов враче

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Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
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Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
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Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

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В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
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