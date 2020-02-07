Экономика
ИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новостивчера в 02:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Политика
Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся
Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Технологии
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Политика
Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Культура
Татьяна Устинова: Я не люблю себя
Технологии
Samsung начал блокировать «умные» телевизоры в России
Пользователи из России и нескольких других стран сообщили, что их "умные" телевизоры Samsung оказались заблокированы, передает "Вечерняя Москва".
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Общество
Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»
Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по "каннабису, биологии и химии".
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Футбол
«Атлетико» минимально обыграл «Гранаду» и прервал серию без побед
На арене «Ванда Метрополитано» завершился матч 23-го тура чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Гранадой».
Наука
Арктический ландшафт быстро меняется после таяния вечной мерзлоты
Быстрое таяние может кардинально изменить ландшафт всего за несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.