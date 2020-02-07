Кроме этого, кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира. По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.

с чего всё началось

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

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