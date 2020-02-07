Экономика

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
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с чего всё началось

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кроме этого, кузбасский уголь конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира. По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
РИА Новости07 февраля в 02:18

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Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

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VSE42.RU07 февраля в 00:53

Угольный демарш поляков. Это влетит России в копеечку?

Телеканал 360°06 февраля в 18:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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