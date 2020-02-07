Экономика

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
РИА Новостивчера в 02:18

Подробнее о событии

Польша отказалась покупать уголь в России: какие риски для Кузбасса

ВашГород.рувчера в 21:00

В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши

ТАССвчера в 06:38

Кузбасские угольщики потеряют около 500 млн долларов из-за отказа Польши

VSE42.RUвчера в 00:53

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

РИА Новостивчера в 02:18

Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

Взгляд.рувчера в 02:05

Ограничение Польши на импорт угля может лишить кузбасских угольщиков миллионов долларов

Avoka.doвчера в 01:31

Кузбасские власти прокомментировали отказ Польши от российского угля

Газета Кемеровавчера в 03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Общество

В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие

Российская газета вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии

В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
RuNews24.ru вчера в 20:43
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Политика

Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Gazeta.SPb вчера в 07:45
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Наука

Ядерная зима на Земле окажет негативное влияние на экосистемы морей

ToDay News Ufa 06 февраля в 04:40
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Аугсбург» в чемпионате Германии по футболу

РИА Новости вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

РИА Новости вчера в 05:43
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Футбол

Бывший игрок «Тамбова» подписал контракт с киевским «Динамо»

Экс-футболист «Тамбова» Олабиран Муйива, более известный как Бенито, подписал контракт на 3. 5 года с киевским «Динамо».
Спорт день за днем вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС 06 февраля в 17:25
Здоровье

В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.
ИА 1-Line вчера в 05:08
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 06 февраля в 14:08
Футбол

Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч немецкой Бундеслиги.
Legalbet 05 февраля в 09:25
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 06 февраля в 04:37
Экономика

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко.
Интерфакс вчера в 02:18
Общество

Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
РИА Новости вчера в 17:20
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Wday.ru 06 февраля в 23:56
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera 05 февраля в 04:50
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное