Экономика

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В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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