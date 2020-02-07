Экономика

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В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши

ТАСС06:38

В России ответили на отказ Польши от российского угля

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VSE42.RU00:53
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU вчера в 01:53
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

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Lenta.ru 04:36
Происшествия

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Экономика сегодня вчера в 09:31
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Путин рассказал о беседе с Лукашенко

Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Российская газета 08:49
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Медведев подписался в Instagram на никому не известный визовый центр. Компанию «повеселило» внимание экс-премьера

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Фонтанка.Ру 08:02
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В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
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Первый случай коронавируса у новорожденного зафиксирован в Китае

Блокнот.ру вчера в 07:16
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru 04:02
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Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
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Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

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Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
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Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что якобы трехкратная чемпионка мира в командном зачете Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.
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Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
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Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
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Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
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