Экономика
ИзвестияВ Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили в департаменте угольной промышленности Кемеровской области 7 февраля.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новости02:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Экономика
Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику
В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Политика
Путин рассказал о беседе с Лукашенко
Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Общество
Медведев подписался в Instagram на никому не известный визовый центр. Компанию «повеселило» внимание экс-премьера
В teleram-каналах обратили внимание, что у бывшего российского премьера появилась одна подписка в Instagram, после того, как он отписался от аккаунта правительства.
Общество
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Здоровье
Первый случай коронавируса у новорожденного зафиксирован в Китае
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Футбол
Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства
Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что якобы трехкратная чемпионка мира в командном зачете Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Армия и оружие
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Общество
Путин поручил разобраться с самостроями в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин поручил урегулировать в правовом поле вопрос сноса незаконных капитальных строений в Крыму и Севастополе.