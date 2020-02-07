Экономика

REGNUMREGNUMВ Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь

Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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