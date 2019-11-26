Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

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