Происшествия

ТАССТАССВ Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
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79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина

Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:05

Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына

Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21

В Кемерове 79-летняя пенсионерка занялась криминальным хобби

Сибдеповчера в 22:31

79-летняя кемеровчанка решила распродать героин мертвого сына-наркомана

VSE42.RUвчера в 22:03

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

ТАССвчера в 22:42

В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином

Газета Кемеровавчера в 23:15

Кемеровчанка преклонных лет занялась наркоторговлей

Avoka.doвчера в 23:49
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Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда 24 ноября в 23:57
Футбол

Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
ProstoProSport вчера в 05:34
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru вчера в 07:10
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru вчера в 03:23
Общество

«Амурсталь» рискует остановить работу в Хабаровском крае

После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».
EastRussia вчера в 22:53
Космос

Впервые найдена тройная черная дыра на поздней стадии слияния

Издание отмечает, что в этом году уже было обнаружено тройное слияние, то там черные дыры находятся на расстоянии друг от друга примерно в 10 килопарсеков.
Российская газета вчера в 04:25
Политика

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости вчера в 13:02
Наука

Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети

В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
МедиаПоток вчера в 11:17
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Faktom вчера в 04:44
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета вчера в 15:44
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru вчера в 07:08
Гаджеты

IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте

Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
MobiDevices 24 ноября в 12:26
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт вчера в 12:02
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
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