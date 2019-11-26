Происшествия
ТАССВ Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21
В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином
Газета Кемеровавчера в 23:15
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Общество
«Амурсталь» рискует остановить работу в Хабаровском крае
После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».
Космос
Впервые найдена тройная черная дыра на поздней стадии слияния
Издание отмечает, что в этом году уже было обнаружено тройное слияние, то там черные дыры находятся на расстоянии друг от друга примерно в 10 килопарсеков.
Политика
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте
Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество