Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов. Многие семьи потеряли крышу над головой.

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