Происшествия
Российская газетаВ Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах
Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов. Многие семьи потеряли крышу над головой.
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Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Автоспорт
Ferrari опровергла заявление Маттиа Бинотто
Autosport.com.ru 05:57
Футбол
Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса
Спорт-Экспресс 19:04
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Общество
Жители Ивановской области могут выходить на пробежки
Губернатор Ивановской области внес изменения в свой Указ от 17марта 2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщает сетевое издание «Ивановские новости».
ivDay.ru 15:20
Политика
Российские дипломаты отыскали 42 школьника в США
Дипломаты из МИД России смогли найти личную информацию о 42 школьников, которые застрялив США. Всего в стране находилось 80 детей.
ФедералПресс 10:00
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 03:48
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 13:20
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Общество
«МБХ медиа»: у «духовника Путина» обнаружили коронавирус
Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи.
Znak.com 15:52
Космос
EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты
Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
AstroNews.ru 17:53
Армия и оружие
Россия проведет около 10 испытательных стрельб ракетами «Циркон»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, в Россия в рамках государственных испытаний проведут еще не менее 10 запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с двух носителей.
Военное дело 00:00
Музыка
Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля
Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.
Tverlife 02:35
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Игры
Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator
Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры.
REGNUM вчера в 02:44
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
Игры
GOG Galaxy 2.0 скоро выйдет в релиз
GOG Galaxy 2.0 уже долгое время находится в статусе бета-версии.
Игромания.ру 16:45
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Наука
Обнаружена первая ископаемая лягушка из Антарктиды
Научная Россия 17:03