Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах

Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов. Многие семьи потеряли крышу над головой.
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В деревне Ижморского района сгорели 27 домов и ФАП

Кузбасс07:57

Сергей Цивилев: всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь

10 канал05:14

Правительство Кузбасса поможет пострадавшим от пожаров получить материальную помощь

Вести Кузбасс09:09

Более 100 домов и построек сгорели 23 апреля в России из-за природных пожаров

ТАСС13:35

Сергей Цивилев рассказал о помощи кузбасским погорельцам

Комсомольская правда - Кемерово08:08

В трех населенных пунктах в Кузбассе потушили пожары в жилых домах

РИА Новости07:47

В селе Ижморского района сгорели более 25 домов

Газета Кемерова08:03
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
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Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
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Общество

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

ТАСС 14:06
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Автоспорт

Ferrari опровергла заявление Маттиа Бинотто

Autosport.com.ru 05:57
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Футбол

Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса

Спорт-Экспресс 19:04
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Общество

Жители Ивановской области могут выходить на пробежки

Губернатор Ивановской области внес изменения в свой Указ от 17марта 2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщает сетевое издание «Ивановские новости».
ivDay.ru 15:20
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Политика

Российские дипломаты отыскали 42 школьника в США

Дипломаты из МИД России смогли найти личную информацию о 42 школьников, которые застрялив США. Всего в стране находилось 80 детей.
ФедералПресс 10:00
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 03:48
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Здоровье

В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 13:20
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
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Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
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Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
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Общество

«МБХ медиа»: у «духовника Путина» обнаружили коронавирус

Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи.
Znak.com 15:52
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Космос

EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты

Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
AstroNews.ru 17:53
Армия и оружие

Россия проведет около 10 испытательных стрельб ракетами «Циркон»

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, в Россия в рамках государственных испытаний проведут еще не менее 10 запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с двух носителей.
Военное дело 00:00
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Музыка

Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля

Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.
Tverlife 02:35
Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
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Игры

Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator

Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры.
REGNUM вчера в 02:44
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Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
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Игры

GOG Galaxy 2.0 скоро выйдет в релиз

GOG Galaxy 2.0 уже долгое время находится в статусе бета-версии.
Игромания.ру 16:45
Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

МИР 24 17:54
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Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
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Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Наука

Обнаружена первая ископаемая лягушка из Антарктиды

Научная Россия 17:03
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