Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
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Кузбасс разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер

Московский комсомолец Кузбасс07:36

Сергей Цивилёв снова обратился к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом

Avoka.do07:14

Режим рекомендованной самоизоляции в Кузбассе продлили до 11 мая

ТАСС07:11

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

РИА Новости07:07

О чём говорил глава Кузбасса в своём обращении

ВашГород.ру07:03

Сергей Цивилёв: в Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на сто тысяч населения в Сибири

Газета Кемерова07:24

Власти Кузбасса продлили действие ограничительных мер из-за коронавируса

VSE42.RU07:25
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,5K
Экономика

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
10
Космос

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
9
Политика

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.
Ведомости 06:54
32
Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
69
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
991
Общество

60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
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Шоу-бизнес

Принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон, откладывая свадьбу на потом. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Известный музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
ИА Хакасия вчера в 20:19
7
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
176
Общество

Соловьев рассказал о недвижимости в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
64
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
255
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Гаджеты

В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

ИА Красная Весна вчера в 15:41
12
Музыка

Вышел документальный фильм Андрея Лошака о сорванном концерте Ic3Peak

Вышел документальный фильм Андрея Лошака «Пусть все горит».
Афиша Daily 06:06
Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
10
Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
44
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
334
Общество

В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса

Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
64
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
177
Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
2
Общество

В Японии режим ЧС продлен до конца мая

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин.
ИА Красная Весна 05:20
31
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Религия

Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помочь священникам

URA.Ru вчера в 20:23
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Авто

Автолюбители в Японии оказались самыми патриотичными

Самые патриотичные автомобилисты, предпочитающие отечественный автопром иностранному, живут в Японии – там национальные бренды занимают свыше 95% авторынка.
Автоновости дня 07:26
7
Общество

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
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Культура

Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»

Городовой 02:50
47
Общество

Кличко: от коронавируса могут умереть 1,2 млн украинцев

Посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 млн людей могут умереть, — цитирует РИА Новости Кличко, выступавшего на внеочередном заседании правительства.
News.ru 08:59
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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