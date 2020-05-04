Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
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Кузбасс разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер
Московский комсомолец Кузбасс07:36
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Футбол
Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 09:04
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Гаджеты
Электромобили смогут проехать 200 километров после 5 минут зарядки благодаря новому стандарту
Ferra 10:21
Хоккей
Форвард «Динамо» Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года
Швед подписал с ярославским клубом контракт на два года. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо».
Sports.ru 09:11
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Происшествия
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения.
РИА Новости 09:56
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля. Курс евро увеличился на 90 копеек и составил 82,35 рубля.
RT на русском 03:12
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Вирусолог сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист заявил, что эта ситуация справедлива и для России.
Цензуры.Нет 09:37
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom вчера в 13:13
Политика
Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
Шоу-бизнес
Потап в день рождения Насти Каменских показал ее фото на пляже
Настя Каменских отмечает свой день рождения.
Актуальные Новости 08:51