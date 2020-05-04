Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руВ Кузбассе продлён режим самоизоляции

Глава сообщил, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно, несмотря даже на то, что в нашем регионе самые низкие показатели заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
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В Кузбассе продлён режим самоизоляции

ВашГород.ру13:10

Кузбасс разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер

Московский комсомолец Кузбасс07:36

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 11 мая

Комсомольская правда - Кемерово07:04

Режим рекомендованной самоизоляции в Кузбассе продлили до 11 мая

ТАСС07:11

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

РИА Новости07:07

Сергей Цивилёв снова обратился к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом

Avoka.do07:14

Сергей Цивилёв: в Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на сто тысяч населения в Сибири

Газета Кемерова07:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
44
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
2,2K
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
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Здоровье

Омскую больницу полностью закрыли на карантин из-за коронавируса

Сегодня, 4 мая, региональный минздрав принял решение закрыть городскую клиническую больницу №1 им. А.Н. Кабанова на карантин.
Новый Омск 10:49
Общество

Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок

Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
44
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Общество

Регина Тодоренко после скандала выпустила фильм о домашнем насилии

Известная телеведущая Регина Тодоренко после недавнего скандала выпустила фильм, посвященный теме домашнего насилия.
Актуальные Новости 01:43
74
Общество

В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
31
Здоровье

Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
106
Авто

Представлен новый флагман китайской марки BYD

Новый флагман компании — BYD Han — превосходит по габаритам такие модели, как Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс 06:55
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Авто

Chery привезет в Россию конкурента Toyota Land Cruiser

Chery готова привезти в Россию автомобиль, который может стать самым дорогим "китайцем" на нашем рынке.
Российская газета вчера в 03:05
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Биатлон

Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Спорт-Экспресс 05:16
Общество

Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая

Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
РИА Новости 13:21
Политика

На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность

Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Общество

Ветеран ВОВ собрала почти миллион рублей на помощь семьям врачей

98-летняя жительница Санкт-Петербурга Зинаида Корнева собрала уже 900 тысяч рублей на помощь семьям врачей, которые погибли из-за коронавируса.
Life.ru вчера в 14:34
106
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru вчера в 14:15
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Футбол

Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29
Общество

В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим

В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
127
Общество

Тульская область ввела «масочный режим»

Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
15
Происшествия

В Донецке два человека пострадали в результате взрыва гранаты

REGNUM 05:45
5
Общество

Илон Маск начал распродавать свою недвижимость

Миллиардер Илон Маск (номер 31 в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes, состояние в реальном времени - $37,9 млрд) выставил на продажу два своих дома.
Forbes 11:42
Армия и оружие

Мадуро заявил, что его пытались убить наёмники США

REGNUM 11:49
86
Общество

В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
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Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
82
Наука

Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса

Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
4
Общество

ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
3
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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