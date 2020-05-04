Коронавирус
ВашГород.руВ Кузбассе продлён режим самоизоляции
Глава сообщил, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно, несмотря даже на то, что в нашем регионе самые низкие показатели заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Кузбасс разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер
Московский комсомолец Кузбасс07:36
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Здоровье
Омскую больницу полностью закрыли на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 4 мая, региональный минздрав принял решение закрыть городскую клиническую больницу №1 им. А.Н. Кабанова на карантин.
Новый Омск 10:49
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Регина Тодоренко после скандала выпустила фильм о домашнем насилии
Известная телеведущая Регина Тодоренко после недавнего скандала выпустила фильм, посвященный теме домашнего насилия.
Актуальные Новости 01:43
Общество
В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом
В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Авто
Представлен новый флагман китайской марки BYD
Новый флагман компании — BYD Han — превосходит по габаритам такие модели, как Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс 06:55
Авто
Chery привезет в Россию конкурента Toyota Land Cruiser
Chery готова привезти в Россию автомобиль, который может стать самым дорогим "китайцем" на нашем рынке.
Российская газета вчера в 03:05
Биатлон
Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Спорт-Экспресс 05:16
Общество
Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая
Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
РИА Новости 13:21
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Общество
Ветеран ВОВ собрала почти миллион рублей на помощь семьям врачей
98-летняя жительница Санкт-Петербурга Зинаида Корнева собрала уже 900 тысяч рублей на помощь семьям врачей, которые погибли из-за коронавируса.
Life.ru вчера в 14:34
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru вчера в 14:15
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29
Общество
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим
В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Общество
Илон Маск начал распродавать свою недвижимость
Миллиардер Илон Маск (номер 31 в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes, состояние в реальном времени - $37,9 млрд) выставил на продажу два своих дома.
Forbes 11:42
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Общество
ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16