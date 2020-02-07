Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

с чего всё началось

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.

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