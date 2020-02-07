Экономика
РИА НовостиВ Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новости02:18
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Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Политика
Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
Политика
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР
Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.
Происшествия
В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Политика
США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи
Власти США ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции.
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".
Общество
Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Экономика
ЦБ хочет привлекать к санации уже санируемые им банки
Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Хоккей
Макдэвид набирает 80+ очков четыре сезона НХЛ подряд
Макдэвид на протяжении четырех сезонов подряд набирает не менее 80 очков.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Армия и оружие
ВСУ похитили предназначенные для Донбасса восемь тонн гумпомощи
Гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донбасса, был похищен группой старших офицеров ВСУ, заявил 7 февраля замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
В НИИ гриппа назвали сроки завоза коронавируса в Россию
Лиознов отметил, что в России уже могут быть люди, зараженные вирусом, помимо тех двух человек, о которых известно.