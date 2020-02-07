Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
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ВСУ похитили предназначенные для Донбасса восемь тонн гумпомощи

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В НИИ гриппа назвали сроки завоза коронавируса в Россию

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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

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