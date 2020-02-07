Экономика
Shraibikus NewsВ Кузбассе прокомментировали отказ Польши от российского угля
В департаменте угольной промышленности Кемеровской области разъяснили, куда кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы своей продукции в случае отказа Польши от импорта российского угля.
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Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.РИА Новости07 февраля в 02:18
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В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши
ТАСС07 февраля в 06:38
Ограничение Польши на импорт угля может лишить кузбасских угольщиков миллионов долларов
Avoka.do07 февраля в 01:31
Кузбасские власти прокомментировали отказ Польши от российского угля
Газета Кемерова07 февраля в 03:15
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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