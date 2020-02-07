Экономика

Shraibikus NewsShraibikus NewsВ Кузбассе прокомментировали отказ Польши от российского угля

В департаменте угольной промышленности Кемеровской области разъяснили, куда кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы своей продукции в случае отказа Польши от импорта российского угля.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.
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