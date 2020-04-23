Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты населению
Рост на 21 000%: какие товары стали покупать россияне во время пандемии «Можно не скупиться» Как заявил Кудрин, властям в этом году «можно не скупиться» на меры борьбы с кризисом.
Forbes 07:23
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе
В подборке представлены фотоснимки из семейных архивов Бакланова, Жадова, Конева и Родимцева, рассказывающие об официальных мероприятиях и дружеских встречах в апреле и мае 1945 года.
Аргументы и Факты вчера в 21:15
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован
Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 18:37
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
Общество
ВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»
Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:55
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU вчера в 10:44
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек
В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .
Интерфакс 16:32
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Хоккей
Фазель: России досталась не самая плохая группа на ОИ-2022
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил сомнение, что намеченный на август квалификационный турнир для отбора на ОИ-2022 состоится вовремя и оценил группу, в которую попала сборная России в основной сетке турнира.
Чемпионат 17:41
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Происшествия
В Холмске ночью произошел пожар
В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 03:48
Энергетика
Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России
Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
Газета.Ru 06:54
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07