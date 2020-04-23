Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Стало известно, будут ли вводить электронные пропуска в Оренбургской области
Провинция.ру23 апреля в 06:21
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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