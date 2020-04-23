Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Появилось видео обращения губернатора Кузбасса по ситуации с коронавирусом

Вести Кузбасс08:18

В Заполярье в мае могут ввести систему электронных пропусков

Вечерний Мурманск23 апреля в 08:45

Сергей Цивилев рассказал о введении электронных пропусков в Кузбассе

Кузбасс07:39

В Кузбассе всё-таки введут электронные пропуска

Сибдепо07:16

Цивилёв предупредил о вводе электронных пропусков в Кузбассе

ВашГород.ру07:10

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая

Комсомольская правда - Кемерово07:09

Стало известно, будут ли вводить электронные пропуска в Оренбургской области

Провинция.ру23 апреля в 06:21
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Общество

Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.
РИА Новости 13:00
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Политика

Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
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Экономика

Компания Boeing отказалась от сделки с бразильским Embraer

Американская авиакомпания Boeing отказалась от заключения сделки с бразильским производителем самолётов Embraer, которая должна была привести к образованию двух совместных предприятий.
News.ru 10:40
Политика

Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.
RT на русском 14:56
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Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Армия и оружие

Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик

Военное обозрение 09:37
Футбол

Футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы

Футболист французского "Монпелье" Жуниор Самбия выведен из искусственной комы, сообщил агент игрока Фредерик Герра.
Газета.Ru 15:42
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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Футбол

Игроки «Арсенала» вернутся к тренировкам на базе на следующей неделе

Игроки «Арсенала» со следующей недели смогут вернуться на клубную тренировочную базу, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 13:30
Здоровье

Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении

Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
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Кино

10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

Live24 вчера в 11:44
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Наука

Назван способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
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Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
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Религия

Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Говорит Москва 14:40
Здоровье

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
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Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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