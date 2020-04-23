Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, которые работают под управлением операционной системы Android 9 Pie, появится функция записи звонков.
ToDay News Ufa 10:10
Здоровье
Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении
Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Сергей Харитонов обратился к Александру Лукашенко
Популярный российский тяжеловес Сергей Харитонов поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав главу соседнего государства «самым адекватным экспертом по коронавирусу на планете».
FightTime.ru 04:56
Общество
Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 25 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Тульской области ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса, продлены до 30 апреля.
REGNUM 13:44
Общество
Онищенко считает, что рано разрешать прогулки
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:52
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью врача в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью врача Елизаветинской больницы Сергея Белошицкого от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Смольного.
МР7.ру 12:39
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Компания «Ист Вест Моторс», которая является дистрибьютором марки Bajaj, сообщила о том, что именуемый самым дешевым автомобилем в мире квадроцикл Qute снят с продаж.
32CARS.ru вчера в 06:21
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Общество
New York Post сообщил о смерти Ким Чен Ына
Высокопоставленные сотрудники телевидения Гонконга сообщили о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Компания 14:17