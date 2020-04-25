Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Гаджеты
Xiaomi поставит в РФ и Европу обновленную версию Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит для международного рынка новую версию смартфона Redmi Note 9 Pro.
OAnews 23 апреля в 01:31
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Известия 16:57
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косово
На нарушение процедуры во время выступления в СБ ООН главой МИД в техническом правительстве непризнанного Косово Глаука Конюфцы обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя.
Известия 00:21
Футбол
Сисиньо о вылете с ЧМ-2006: «Зидан зашел к нам в раздевалку, но Роналдо попросил его уйти. Все плакали»
Экс-защитник сборной Бразилии Сисиньо поделился воспоминаниями об игре со сборной Франции на чемпионате мира-2006 (1:0).
Sports.ru вчера в 17:42
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Гаджеты
Redmi покажет ноутбук RedmiBook 13 на базе Ryzen 4000 уже 27 апреля
Как сообщает Gizmochina, новинка получит такие характеристики: Процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7 линейки 4000 До 16 ГБ ОЗУ До 512 ГБ постоянной памяти Экран с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD.
Игромания.ру 16:39
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
Общество
В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции
Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
ТАСС 04:11
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Общество
Ограничительные меры в Тульской области продлены до 30 апреля
Сегодня, 25 апреля, губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Молодой коммунар 12:48
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Футбол
«Челси» не станет урезать зарплату футболистам
Bookmaker-ratings.ru 09:17
Космос
Космический аппарат исследует дельту реки на признаки жизни на Марсе
Кратер Езеро был выбран для следующей миссии марсохода NASA отчасти потому, что это место содержит дельту реки, которая на Земле, как известно, эффективно сохраняет органические молекулы, связанные с жизнью.
Популярная механика вчера в 05:35
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском 15:32