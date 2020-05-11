Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Белове, Новокузнецке и Калтане

Кузбасс03:12

В Новокузнецке за сутки выявили 6 новых случаев заражения COVID-19

Газета Кемерова01:11

В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии

РИА Новости00:48

Седьмой умерший больной COVID-19 в Кузбассе — 91-летний пенсионер

Город новостей01:12

Медики раскрыли информацию о территориях Кузбасса, где выявили новых больных коронавирусом

Avoka.do00:55

Где выявили заболевших коронавирусом кузбассовцев

ВашГород.ру00:46

Умершему новокузнечанину было больше 90 лет

Сибдепо02:00
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
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Происшествия

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Политика

Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн.
ТАСС 03:00
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
1K
Здоровье

В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек

Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.
SM News 03:09
Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия вчера в 09:02
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10

В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro 09 мая в 09:05
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
1K
Происшествия

В Саратове погибла женщина при падении с башенного крана

Саратов, 11 мая 2020, 09:19 — REGNUM В Саратове вечером 10 мая в Заводском районе при падении с башенного крана с высоты 35 метров погибла женщина.
REGNUM 02:19
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Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Футбол

Марез о том, почему не уважают африканский футбол: «Кубок Африки проходит каждые 2 года зимой. Нужно раз в 4 летом»

В Египте [летом 2019-го] было здорово, не очень жарко. Африканский футбол не уважают, потому что этот турнир проходит каждые два года зимой.
Sports.ru 00:46
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
118
Общество

В Петербурге начнут штрафовать за отсутствие масок и перчаток

С 12 мая в Петербурге начнут наказывать за отсутствие масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Live24 вчера в 23:07
1,8K
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,7K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
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Единоборства

Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи

DixiNews вчера в 06:49
Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
23
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Политика

Выборы президента Польши признаны несостоявшимися

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признаны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.
Газета.Ru вчера в 15:17
Футбол

Гендиректор «Уфы» о доигровке РПЛ: «Все равно все зависит от властей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 02:58
Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform вчера в 04:10
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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