Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии
Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Оперштаб рассказал подробности о седьмой жертве коронавируса в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово04:35
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Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Политика
Путин: У желающих развалить страну 20 лет назад были шансы
Президент России Владимир Путин заявил, что у желающих развалить страну 20 лет назад были шансы.
РЕН ТВ вчера в 08:50
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Футбол
Решение о возобновлении сезона в РПЛ примут до 27 мая
Было решено, что 27 мая крайний день, чтобы сделать выбор о продолжении или досрочной остановке турнира.
Vprognoze.ru 06:04
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Общество
Путин поручил ускорить выплаты социально-ориентированным НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:46
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Гаджеты
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на видео
Представители компании Apple ранее сообщали, что официальная презентация iPhone 12 Flip состоится в сентябре.
Дни24 01:58
Общество
В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
Здоровье
Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
За сутки в области выявили 1079 новых пациентов. Наибольшее число инфицированных за минувший день зафиксировано в Красногорске - 86 человек.
Live24 06:22
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник отпраздновал победу над представителем Бразилии Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249.
Vprognoze.ru 09 мая в 22:13
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропускной режим
В Татарстане получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции перестанет быть обязательным начиная со вторника, 12 мая.
Российская газета 00:18
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
Авто
Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%
Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
Автоновости дня 08 мая в 12:14
Здоровье
Переболевший тяжелой формой коронавируса врач назвал первые симптомы
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов перенес тяжелую форму коронавируса, и он рассказал о первых признаках заболевания.
ToDay News Ufa 05:03
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", - заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости вчера в 02:44
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова сменила имидж
Не является исключением и то, что образ Шишковой с черными волосами – это всего лишь еще один эксперимент, ведь Алена очень любит проводить эксперименты со своей внешностью.
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