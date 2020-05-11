Коронавирус

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Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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В Кузбассе скончался седьмой пациент с коронавирусом

Московский комсомолец Кузбасс00:32

В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии

РИА Новости00:48

В Кузбассе скончался седьмой больной с коронавирусом

Кузбасс00:38

В Новокузнецке скончался седьмой пациент с коронавирусом

Сибдепо01:25

В Кузбассе продолжают умирать пациенты с коронавирусом

Город новостей00:31

Стало известно, где проживал скончавшийся кузбассовец с коронавирусом

Газета Кемерова00:57

В Кузбассе ещё 9 человек заболели коронавирусом

ВашГород.ру00:32
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Армия и оружие

Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

Военное дело 08 мая в 07:01
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

"За 10 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:53
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе

В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Кино

Братья Руссо снимут ремейк мультфильма «Геркулес»

Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали, каким будет ремейк мультфильма "Геркулес".
Piter.tv 08 мая в 05:54
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Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
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Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Наука

Эксперты рассказали о запахе смерти

Научные специалисты сообщили, что в ходе недавно проведенного исследования им удалось найти новые объяснения предположениям о том, что смерть имеет свой специфический запах.
Anonsens 08 мая в 08:35
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Экономика

Как владельцу квартиры избежать шантажа со стороны квартирантов

Если вы не платили налоги с дохода от сдачи квартиры, а съемщики или даже соседи пугают тем, что расскажут об этом налоговой службе, нужно учитывать некоторые нюансы.
Российская газета 09 мая в 04:00
Экономика

Минфин Крыма заявил о росте собственных доходов республики

Рост собственных доходов Крыма превысил прошлогодние показатели почти на 3%, заявила глава Минфина Крыма Ирина Кивико, 10 мая передает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 11:03
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Футбол

Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»

Бывший звездный форвард "Барселоны" Христо Стоичков отметил, что не склонен преувеличивать значимость Хосепа Гвардиолы в успехах каталонцев при нем. — Работа Пепа Гвардиолы была легкой, он хорошо знал инфраструктуру клуба.
Матч ТВ вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 09 мая в 10:02
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Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
634
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
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Общество

В Кузбассе выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом

VSE42.RU 00:33
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Общество

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости вчера в 07:04
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Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
16
Общество

На Кубани продлевают режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
1,5K
Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Piter.tv вчера в 11:56
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Футбол

РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии COVID-19 Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:27
1
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
25
Авто

Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%

Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
Автоновости дня 08 мая в 12:14
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
1
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Пограничники КНР по непонятной причине были обстреляны индийскими военными. В ответ китайцы нанесли ракетный удар.
RuNews24.ru 00:47
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