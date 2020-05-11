Коронавирус
ИзвестияВ Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии
Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти жителей региона за последние сутки диагностировано заболевание COVID-19, сообщил в понедельник, 11 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Армия и оружие
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Военное дело 08 мая в 07:01
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
"За 10 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:53
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе
В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Кино
Братья Руссо снимут ремейк мультфильма «Геркулес»
Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали, каким будет ремейк мультфильма "Геркулес".
Piter.tv 08 мая в 05:54
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Армия и оружие
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
Наука
Эксперты рассказали о запахе смерти
Научные специалисты сообщили, что в ходе недавно проведенного исследования им удалось найти новые объяснения предположениям о том, что смерть имеет свой специфический запах.
Anonsens 08 мая в 08:35
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Экономика
Как владельцу квартиры избежать шантажа со стороны квартирантов
Если вы не платили налоги с дохода от сдачи квартиры, а съемщики или даже соседи пугают тем, что расскажут об этом налоговой службе, нужно учитывать некоторые нюансы.
Российская газета 09 мая в 04:00
Экономика
Минфин Крыма заявил о росте собственных доходов республики
Рост собственных доходов Крыма превысил прошлогодние показатели почти на 3%, заявила глава Минфина Крыма Ирина Кивико, 10 мая передает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 11:03
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Футбол
Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»
Бывший звездный форвард "Барселоны" Христо Стоичков отметил, что не склонен преувеличивать значимость Хосепа Гвардиолы в успехах каталонцев при нем. — Работа Пепа Гвардиолы была легкой, он хорошо знал инфраструктуру клуба.
Матч ТВ вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости 09 мая в 10:02
Общество
Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России
Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Общество
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Общество
На Кубани продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Piter.tv вчера в 11:56
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Футбол
РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России
Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии COVID-19 Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Авто
Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%
Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
Автоновости дня 08 мая в 12:14
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
Пограничники КНР по непонятной причине были обстреляны индийскими военными. В ответ китайцы нанесли ракетный удар.
RuNews24.ru 00:47