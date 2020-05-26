с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, особенно сильным был ветер в Мариинском районе, он повредил кровли частных домов в деревне Константиновка. Также в Мариинском районе и других территориях области зафиксированы случаи падения деревьев.

В Кузбассе штормовой ветер повредил крыши домов и повалил деревья

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 16

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