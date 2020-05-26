Происшествия
КузбассВ Кузбассе штормовой ветер повредил крыши домов и повалил деревья
Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, особенно сильным был ветер в Мариинском районе, он повредил кровли частных домов в деревне Константиновка. Также в Мариинском районе и других территориях области зафиксированы случаи падения деревьев.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, ветер стих к утру.ВашГород.ру00:25
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«Всю деревню сдуло!»: в результате урагана в Кузбассе пострадали 147 домов и 25 автомобилей
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Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.
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Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции
Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
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