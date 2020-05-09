Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

Общество Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. 21

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. 432

Политика Генсек ООН напомнил миру об уроках 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить уроки 1945 года.

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 151

Политика Трамп намерен отправить другим странам 8 тысяч аппаратов ИВЛ в июле Президент США Дональд Трамп намерен к концу июля текущего года отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.

Общество В Саратове дополнительно развернут 300 коек для пациентов с COVID-19 Саратов, 9 мая 2020, 09:17 — REGNUM В Саратове до 10 мая на базе Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева развернут еще 300 коек для пациентов с коронавирусом. 94

Гаджеты В Европе представлен смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google Компания Huawei официально сообщила о скором поступлении в продажу на территории Европы нового смартфона Huawei P Smart 2020, главной особенностью которого является поддержка сервисов Google и магазина приложений Google Play.

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 246

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 187

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 62

Авто Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами. 4

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 117

Общество Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев. 17

Общество В небе над Екатеринбургом проходит авиапарад Победы В небе над уральской столицей сегодня, 9 мая, в 10:55 стартовал авиационный парад Победы.

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 453