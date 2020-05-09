Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
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Шестой скончавшийся в Кузбассе пациент с коронавирусом оказался пенсионером из Новокузнецка
Московский комсомолец Кузбасс01:10
В Кузбассе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания коронавирусом и шестая гибель зараженного инфекцией
Правоохранительный портал Кузбасса00:23
Все меньше человек находится на обязательной изоляции в обсерваторах и больницах в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово01:07
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
В Кузбассе зафиксировано ещё 18 новых случаев заражения коронавирусом
В больницах под наблюдением врачей остаются 168 человек.
Вести Кузбасс 06 мая в 05:55
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
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США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Политика
Генсек ООН напомнил миру об уроках 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить уроки 1945 года.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Владимир Путин напомнил о сговоре Польши с Адольфом Гитлером.
Piter.tv вчера в 08:51
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
Трамп намерен отправить другим странам 8 тысяч аппаратов ИВЛ в июле
Президент США Дональд Трамп намерен к концу июля текущего года отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 02:21
Общество
В Саратове дополнительно развернут 300 коек для пациентов с COVID-19
Саратов, 9 мая 2020, 09:17 — REGNUM В Саратове до 10 мая на базе Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева развернут еще 300 коек для пациентов с коронавирусом.
REGNUM 02:17
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
Российская газета 01:55
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 20:32
Гаджеты
В Европе представлен смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google
Компания Huawei официально сообщила о скором поступлении в продажу на территории Европы нового смартфона Huawei P Smart 2020, главной особенностью которого является поддержка сервисов Google и магазина приложений Google Play.
iXBT.com 01:48
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Авто
Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в РФ
CarsWeek.ru вчера в 07:48
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости 07 мая в 19:15
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Общество
В небе над Екатеринбургом проходит авиапарад Победы
В небе над уральской столицей сегодня, 9 мая, в 10:55 стартовал авиационный парад Победы.
Областная газета 01:55
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Известия вчера в 10:40
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
РИА Новости вчера в 14:07
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM вчера в 11:57