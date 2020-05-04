В соседней с Новосибирской Кемеровской области 4 мая объявили о третьем случае смерти от COVID-19. Третьим пациентом, который скончался от коронавирусной пневмонии в Кузбассе стал 62-летний житель Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом

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