Коронавирус

Atas.infoAtas.infoВ Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом

В соседней с Новосибирской Кемеровской области 4 мая объявили о третьем случае смерти от COVID-19. Третьим пациентом, который скончался от коронавирусной пневмонии в Кузбассе стал 62-летний житель Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Кузбассе скончался ещё один пациент с COVID-19: подробности

Сибдепо00:54

В оперштабе назвали территорию, где скончался третий кузбассовец с коронавирусом

Газета Кемерова00:29

В Кузбассе скончался ещё один пациент с COVID-19

Avoka.do00:19

В Кузбассе умер ещё один пациент с COVID-19

Город новостей00:11

В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости00:35

Медики сообщили возраст скончавшегося от коронавируса кузбассовца

VSE42.RU00:49

Пациент с коронавирусом скончался в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово01:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Здоровье

Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве

Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан.
Live24 01:01
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Общество

У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Общество

В Японии режим ЧС продлен до конца мая

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин.
ИА Красная Весна 05:20
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Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Политика

Парасюк рассказал о стрельбе активистов Майдана по милиционерам

Известия 05:47
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Происшествия

В Челябинской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За время пандемии в области умерли восемь человек. Пятеро из них – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
Губерния (г. Челябинск) 03:33
12
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
14
Экономика

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
РИА Новости 03:06
10
Музыка

Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта

Вести.Ru 05:59
3
Общество

Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:18
549
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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Энергетика

Низкие цены на нефть вынуждают трейдеров хранить ее запасы в море — WSJ

В компании считают, что причиной роста фрахта стало снижение спроса на нефть на фоне избытка ее предложения и нехватки емкостей нефтехранилищ, что вынуждает хранить сырье в море.
ИА Красная Весна 05:58
Политика

Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»

Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ 03:21
Автоспорт

Пажено под огнём критики за действия против Норриса

Можно представить, что реакция болельщиков в социальных сетях была гневной, но и Ландо, разумеется, тоже разозлился, особенно после того, как посмотрел видео, на котором запечатлён диалог Пажено с его инженером.
F1news.ru вчера в 06:30
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У американской администрации есть доказательства того, что новый тип коронавируса стал распространяться из уханьской лаборатории, заявил в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 14:48
745
Происшествия

В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
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Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
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