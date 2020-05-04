Коронавирус
Atas.infoВ Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом
В соседней с Новосибирской Кемеровской области 4 мая объявили о третьем случае смерти от COVID-19. Третьим пациентом, который скончался от коронавирусной пневмонии в Кузбассе стал 62-летний житель Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В оперштабе назвали территорию, где скончался третий кузбассовец с коронавирусом
Газета Кемерова00:29
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Здоровье
Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве
Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан.
Live24 01:01
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
В Японии режим ЧС продлен до конца мая
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин.
ИА Красная Весна 05:20
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Происшествия
В Челябинской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За время пандемии в области умерли восемь человек. Пятеро из них – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
Губерния (г. Челябинск) 03:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Экономика
Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
РИА Новости 03:06
Музыка
Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта
Вести.Ru 05:59
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:18
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Энергетика
Низкие цены на нефть вынуждают трейдеров хранить ее запасы в море — WSJ
В компании считают, что причиной роста фрахта стало снижение спроса на нефть на фоне избытка ее предложения и нехватки емкостей нефтехранилищ, что вынуждает хранить сырье в море.
ИА Красная Весна 05:58
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ 03:21
Автоспорт
Пажено под огнём критики за действия против Норриса
Можно представить, что реакция болельщиков в социальных сетях была гневной, но и Ландо, разумеется, тоже разозлился, особенно после того, как посмотрел видео, на котором запечатлён диалог Пажено с его инженером.
F1news.ru вчера в 06:30
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У американской администрации есть доказательства того, что новый тип коронавируса стал распространяться из уханьской лаборатории, заявил в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58