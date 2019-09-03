с чего всё началось

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность детского сада № 9 "Аленка" на 30 суток. Причина - повышенная концентрация радиоактивного газа радона. Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.

Политика Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.

Хоккей «Ак Барс» 3 сентября в Москве сыграет с ЦСКА В КХЛ команды провели 29 очных встреч: 16 выиграл «Ак Барс», 13 побед — у ЦСКА.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Происшествия В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

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Технологии Без оборудования Huawei сеть 5G станет самой дорогой в истории США. Затраты превысят 20 миллиардов долларов Аджит Пай (Ajit Pai), председатель Федеральной комиссии по связи США, объявил, что Соединенные Штаты инвестируют 20,4 миллиарда долларов в инфраструктуру 5G в течение 10 лет.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

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Общество Назван самый опасный город России Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.

Футбол Пепе не поможет сборной Португалии в матчах с Сербией и Литвой Федерация футбола Португалии сообщила на своем официальном сайте, что защитник «Порту» Пепе пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Литвой.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Политика Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным Член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе заявил, что считает приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за признанный экстремистским твит, справедливым, хоть и "жестковатым".

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Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Гаджеты Новые версии Huawei P30 Pro представят на этой неделе Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Huawei готовит к выпуску новые версии камерофона Huawei P30, информация о которых появилась в базе данных Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза.

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Армия и оружие СГБ Абхазии: Грузия должна убрать блокпост и отвести силовиков от Уисты СГБ подчеркнула, что госграница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта, в чем виновна безответственная и агрессивная политика Тбилиси.