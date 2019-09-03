Общество
Российская газетаВ Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность детского сада № 9 "Аленка" на 30 суток. Причина - повышенная концентрация радиоактивного газа радона. Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
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В сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области говорится, что объемная активность радона в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения превысила норму более чем в четыре раза.Znak.com00:56
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В Мариинске суд приостановил деятельность детского сада «Аленка» из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона
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