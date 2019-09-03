Общество
Российская газетаВ Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность детского сада № 9 "Аленка" на 30 суток. Причина - повышенная концентрация радиоактивного газа радона. Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
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В сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области говорится, что объемная активность радона в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения превысила норму более чем в четыре раза.Znak.com00:56
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В Мариинске суд приостановил деятельность детского сада «Аленка» из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона
Правоохранительный портал Кузбасса00:10
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Авто
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«АвтоВАЗ» планирует серьезно обновить его интерьер, внеся в него сразу несколько крупных изменений.
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Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности
"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
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Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
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Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
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