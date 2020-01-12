Происшествия
Российская газетаВ Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу. Спасатели эвакуировали его с горы, он скончался в реанимации больницы Таштагольского района Кемеровской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу района, трагедия произошла накануне.
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с чего всё началось
Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше, несмотря на оказанную помощь, позднее он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.РИА Новостивчера в 23:50
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