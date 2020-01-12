Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу. Спасатели эвакуировали его с горы, он скончался в реанимации больницы Таштагольского района Кемеровской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу района, трагедия произошла накануне.
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В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше, несмотря на оказанную помощь, позднее он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
РИА Новостивчера в 23:50

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В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

РИА Новостивчера в 23:50

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС00:22

Турист погиб из-за падения на собственную лыжу в Кузбассе

Известия00:21

В Кузбассе погиб наткнувшийся на собственную лыжу турист

РБК01:56

Турист погиб из-за падения на собственную лыжу в Кузбассе

Газета.Ru00:12

Турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу в кузбасском Шерегеше

Life.ru00:18

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Российская газета02:05
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