Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше, несмотря на оказанную помощь, позднее он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.

с чего всё началось

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

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