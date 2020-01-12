Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
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В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

Турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше, несмотря на оказанную помощь, позднее он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
РИА Новостивчера в 23:50

Подробнее о событии

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

РИА Новостивчера в 23:50

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС00:22

Турист погиб из-за падения на собственную лыжу в Кузбассе

Известия00:21

В Кузбассе погиб наткнувшийся на собственную лыжу турист

РБК01:56

Турист погиб из-за падения на собственную лыжу в Кузбассе

Газета.Ru00:12

Турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу в кузбасском Шерегеше

Life.ru00:18

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Российская газета02:05
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Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

ТАСС 01:35
Армия и оружие

TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»

В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
RT на русском 03:54
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

РИА Новости вчера в 09:44
Гаджеты

Компания Apple зарегистрировала патент на устройство Pencil

Компания Apple оформила патент на устройство Pencil.
Дни24 вчера в 04:21
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

RT на русском вчера в 13:49
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Правительство изменило правила ухода в отпуск

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
URA.Ru вчера в 15:54
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

Игра 19-го тура чемпионата Италии Интер Аталанта завершилась вничью 1:1.
Советский спорт вчера в 16:40
Политика

Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране

За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия 10 января в 15:53
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости вчера в 10:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Российская газета 03:10
Шоу-бизнес

Сергей Жорин: Дмитрий Иванов скрыл от Лолиты брак с пенсионеркой

Напомним, что Лолита развелась в прошлом году. Вскоре после разрыва стало известно, что Иванов закрутил роман с бизнесвумен Ольгой Кулиевой.
Суть событий 02:11
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Наука

Как узнают вес китов

Кстати, на платформу может въехать и автоцистерна, в которой перевозят небольших китов для всевозможных океанариумов.
Популярная механика 01:15
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия вчера в 16:46
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
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