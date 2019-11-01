Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По информации СМИ, у мужчины огнестрельные ранения в живот и в голову. Один из нападавших также убит, предположительно, бывшим мэром.
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В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

РИА Новости23:15

Видео с места убийства экс-главы Киселевска появилось в Сети

VSE42.RU23:40

В Сети появилось видео с места убийства экс-главы Киселёвска

Сибдепо23:19

Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

ТАСС22:40

Бывший мэр Киселёвска был застрелен у себя дома

Московский комсомолец Кузбасс21:50

После убийства экс-мэра Киселевска объявлен план «Перехват»

Вести Кузбасс23:46

В Следкоме рассказали подробности убийства экс-мэра Киселёвска

Газета Кемерова23:24
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Происшествия

Район поисков четырех рыбаков в Приморье расширился до Сахалина

ТАСС 20:54
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Загитова представила новый показательный номер

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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета 03:57
Футбол

Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru вчера в 06:16
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
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Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 23:17
Политика

Трамп сменил место жительства в связи с налоговыми вопросами

Президент США Дональд Трамп уведомил суд о смене постоянное место жительства.
Российская газета 21:33
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Экономика

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники и самозанятые, следует из комментариев Минфина.
РБК 29 октября в 17:00
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант 01:23
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Единоборства

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Sports.ru 07:50
Авто

Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров

Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня вчера в 09:31
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Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса

Ugpressa.ru 13:14
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ 21:59
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Футбол

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
Чемпионат 16:41
Политика

Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией и забыть о попытках «реинтеграции» Крыма.
News.ru 00:57
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета 20:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
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