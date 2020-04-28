Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие коронавирусной инфекции. По состоянию на 11 часов дня 28 апреля в Кузбассе выявлено еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Кузбассе умер 2-й пациент с коронавирусом

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