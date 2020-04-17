В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

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