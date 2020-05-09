Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19

У пациента произошел инсульт, - сообщает оперштаб Кузбасса по борьбе с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
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В Кузбассе скончался еще один пациент с коронавирусом

Сибдепо01:09

В Кузбассе скончался шестой пациент с коронавирусом

Кузбасс00:28

Шестой скончавшийся в Кузбассе пациент с коронавирусом оказался пенсионером из Новокузнецка

Московский комсомолец Кузбасс01:10

Оперштаб области рассказал, как умер заболевший коронавирусом в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово01:40

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

ВашГород.ру00:19

Новый умерший кузбассовец с коронавирусом оказался новокузнечанином

VSE42.RU01:14

Шестой умерший в Кузбассе пациент с коронавирусом проживал в Новокузнецке

Газета Кемерова01:47
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
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Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
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Технологии

Стало известно, когда Sony наконец-то покажет PlayStation 5

”Финальный дизайн PS5 будет официально представлен Sony в PlayStation Blog уже 2 июня”, — написал он.
Ferra вчера в 11:13
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Общество

ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
3
Политика

Путин пообещал выполнение всех планов по развитию армии и флота РФ

Московский Комсомолец 05:56
8
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
88
Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
159
Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
19
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
2,1K
Политика

На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
1
Общество

В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС вчера в 20:44
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
1,1K
Общество

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Виталием Кличко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 13:40
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Общество

МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
44
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
100
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
12
Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово

Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
466
Политика

Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений

Ранее 9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Известия 06:38
Происшествия

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

РИА Новости 06:56
3
Общество

Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине

Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Спорт

Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат вчера в 04:32
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Политика

В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом

В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».
Коммерсантъ 06:19
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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Экономика

Росстат рассказал о росте инфляции в России

Росстат рассказал о росте инфляции в России.
Piter.tv 07 мая в 15:16
29
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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