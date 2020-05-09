Коронавирус
Kursk.comЕще один пациент умер от коронавируса в Кузбассе
Всего на 9 мая в Кузбассе 233 случая заражения коронавирусом, за сутки прирост заболевших составил 19 человек. Выздоровели 62 человека, 165 пациентов с диагнозом COVID-19 продолжают получать помощь.
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Оперштаб области рассказал, как умер заболевший коронавирусом в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово01:40
В Кузбассе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания коронавирусом и шестая гибель зараженного инфекцией
Правоохранительный портал Кузбасса00:23
Шестой скончавшийся в Кузбассе пациент с коронавирусом оказался пенсионером из Новокузнецка
Московский комсомолец Кузбасс01:10
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Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
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Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
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В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
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REGNUM вчера в 18:43
Общество
Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
Общество
В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»
В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
РЕН ТВ вчера в 19:11
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По мнению телеведущего, люди, которые пишут в анонимных Telegram-каналах — «накипь» и «продажные ничтожества».
Live24 вчера в 04:39
Общество
У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус
Взгляд.ру 03:38
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
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Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире близится к 4 миллионам
Первое место по числу зараженных по-прежнему занимают США. Там коронавирус выявлен у 1 273 887 человек. Россия находится на пятом месте.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:47
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Российская газета 00:14
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Киев планирует реализовать "план А" до конца 2020 года. Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года.
Piter.tv 07 мая в 08:03
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
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Трансляция обращения Президента начнётся в 10:00
Послушать обращение Президента России Владимира Путина, которое начнется в 10:00 можно на сайте «Моё 9 мая» Глава государства поздравит граждан с Днём Победы.
Tverlife 02:50
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал до 6 июля Джамбулу Джанашию — фигуранта дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как Япончик, — сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РАПСИ 07 мая в 10:19
Общество
Во Владимирской области выявлены ещё 45 носителей коронавируса
Владимир, 8 мая 2020, 11:19 — REGNUM Тестирования, проведённые во Владимирской области, выявили коронавирус нового типа у 45 человек за сутки 7 мая.
REGNUM вчера в 04:19
Политика
Премьер-министр Грузии объяснил отзыв посла с Украины
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отозвал посла из Киева, чтобы защитить отношения двух стран «от авантюристов».
Коммерсантъ 02:59
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru вчера в 03:31
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03