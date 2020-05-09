Всего на 9 мая в Кузбассе 233 случая заражения коронавирусом, за сутки прирост заболевших составил 19 человек. Выздоровели 62 человека, 165 пациентов с диагнозом COVID-19 продолжают получать помощь.

Еще один пациент умер от коронавируса в Кузбассе

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