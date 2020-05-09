В больницах под наблюдением врачей остаются 168 человек.

В Кузбассе зафиксировано ещё 18 новых случаев заражения коронавирусом

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Политика В Москве состоялся воздушный парад Победы Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма. 31

Общество В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек.

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Космос Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».

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