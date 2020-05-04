Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
"Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок один больной коронавирусом", – уточнил Цивилев. По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались.
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В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся в обязательной изоляции
Комсомольская правда - Кемерово01:12
В оперштабе назвали территорию, где скончался третий кузбассовец с коронавирусом
Газета Кемерова00:29
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой
"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
ТАСС вчера в 22:18
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
Песня бывших участников The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра, никогда ранее не издававшаяся, выставлена на аукцион в Британии.
Известия вчера в 23:32
Общество
Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Политика
Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России
За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Здоровье
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини Ирина Дубцова мечтает об отпуске на Мальдивах.
Экспресс газета 01:20
Финансы
Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем.
ТАСС вчера в 22:51
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Футбол
Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах
Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
Космос
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике
Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Газета.Ru вчера в 20:31
Гаджеты
GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу
OAnews вчера в 15:32
Происшествия
61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области
По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вести Новосибирск 00:01
Общество
Уткин жестко высказался о Волгограде
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия
Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет
Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте.
НГС.Кемерово вчера в 21:30
Технологии
Intel хочет купить израильскую Moovit за $1 млрд
Intel уже является инвестором израильской компании: Moovit привлекла в общей сложности $138 млн от американской корпорации, а также BMW iVentures и Sequoia Capital.
Вести.Ru вчера в 22:35
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 17:47
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 01 мая в 04:10
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
Происшествия
Самолет с больным коронавирусом 21-летним парнем приземлился на Алтае
Среди пассажиров был 21-летний парень, который плохо себя чувствовал. Оказалось, что он находился в контакте с больным COVID-19.
Регион online 00:05
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07