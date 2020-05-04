Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

"Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок один больной коронавирусом", – уточнил Цивилев. По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались.
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Где скончался кузбассовец с диагнозом коронавирус

ВашГород.ру00:35

В Кузбассе скончался ещё один пациент с COVID-19

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В Кузбассе умер ещё один пациент с COVID-19

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В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

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В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся в обязательной изоляции

Комсомольская правда - Кемерово01:12

В оперштабе назвали территорию, где скончался третий кузбассовец с коронавирусом

Газета Кемерова00:29
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Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
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Общество

Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой

"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
ТАСС вчера в 22:18
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Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

Песня бывших участников The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра, никогда ранее не издававшаяся, выставлена на аукцион в Британии.
Известия вчера в 23:32
Общество

Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
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Политика

Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России

За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
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Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
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Здоровье

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
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Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини

Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в бикини Ирина Дубцова мечтает об отпуске на Мальдивах.
Экспресс газета 01:20
Финансы

Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем.
ТАСС вчера в 22:51
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Футбол

Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах

Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
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Космос

Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике

Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Газета.Ru вчера в 20:31
Гаджеты

GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу

OAnews вчера в 15:32
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Происшествия

61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области

По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вести Новосибирск 00:01
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Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru вчера в 12:29
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Происшествия

Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет

Видеозапись регистратора является отличной базой для экспертизы, при помощи которой можно установить скорость Mercedes, — объяснил Ларионов, — Поскольку машина с регистратором ехала равномерно и в кадр впечатано значение скорости, полученное по данным приёмника GPS, можно получить примерное значение скорости Mercedes, не прибегая к замерам на месте.
НГС.Кемерово вчера в 21:30
Технологии

Intel хочет купить израильскую Moovit за $1 млрд

Intel уже является инвестором израильской компании: Moovit привлекла в общей сложности $138 млн от американской корпорации, а также BMW iVentures и Sequoia Capital.
Вести.Ru вчера в 22:35
1
Общество

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 17:47
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor вчера в 18:43
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 01 мая в 04:10
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
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Происшествия

Самолет с больным коронавирусом 21-летним парнем приземлился на Алтае

Среди пассажиров был 21-летний парень, который плохо себя чувствовал. Оказалось, что он находился в контакте с больным COVID-19.
Регион online 00:05
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Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
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