Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Кузбассе диагностированы 22 новых случая заражения коронавирусом
Губернатор добавил, что на данный момент в инфекционных стационарах региона проходят лечение 380 заболевших COVID-19. Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Кузбассе составляет 638 человек.
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В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
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Бюджет Алтайского края может недополучить 17 млрд рублей
Краевое правительство ориентируется, что исходя из тех мер, которые уже были приняты по оказанию поддержки разным категориям налогоплательщиков, прежде всего отсрочка уплаты налогов на полгода для бизнеса и снятие части налогов для пострадавших отраслей, может сказаться на том, что бюджет недополучит четверть собственных доходов.
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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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RT на русском 03:17
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Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Газета.Ru 02:49
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В Свердловской области коронавирусом заразилось еще 357 человек
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области рекордно растет.
УралПолит.Ru 03:43
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Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
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Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
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Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
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Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса
В ходе новой работы медики обнаружили 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у пациентов с COVID-19 - в зависимости от тяжести симптомов заболевания.
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Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
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В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
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Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
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Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
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Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына
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BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
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Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
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Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000
Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
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Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
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