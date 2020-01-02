Происшествия
ИзвестияВ Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
Комсомольская правда - Кемерово04:11
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