Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

В Кемеровской области завели уголовное дело об издевательствах над заключенными СИЗО

Дождь07:47

Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных

Комсомольская правда - Кемерово04:11

СК завел дело после издевательств над кузбасскими заключенными

Тайга.инфо07:50

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

ТАСС07:28

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

РИА Новости07:19

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Известия07:46

Прокуратура организовала проверку по видео об избиении заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова01:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Вести.Ru 00:38
Технологии

Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома

Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.
Ferra 08:51
Политика

Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
News.ru 06:47
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Армия и оружие

Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Ранее Пентагон сообщил, что в ходе операции в окрестностях Багдада американскими военными был ликвидирован генерал Сулеймани.
Российская газета 12:59
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
32CARS.ru вчера в 12:18
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° 01 января в 11:28
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Хоккей

«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»

КП - Челябинск 12:16
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Происшествия

Мертвым найден 15-летний подросток, пропавший в Великих Луках

Поиски пропавшего в первый день 2020 года подростка в Великих Луках заершены. 15-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез.
Регион online 11:50
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru 06:26
Гаджеты

OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»

OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Ferra 08:45
Футбол

«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 08:00
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко показала фото с мужем

Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
РЕН ТВ 08:58
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Пострадают владельцы старых моделей смартфонов с iOS и Android.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, мессенджер WhatsApp 31 декабря прекратил работу с Windows Phone.
Уфимские Заметки 31.12.19 в 12:46
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшего сына Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл решили провести новогодние каникулы за океаном - в Канаде.
Bimru.ru вчера в 05:52
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное