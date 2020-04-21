Пять пациентов, наоборот, вылечились и покинули больницы. Число зарегистрированных случаев к 21 апреля выросло до 56. Из них: 11 пациентов выздоровели и выписались из больниц, 44 получают лечение в медучреждениях, один человек скончался.

Энергетика Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay «Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев. 659

Энергетика Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал Как отмечает Bloomberg, законодательство позволяет Министерству энергетики зарезервировать до одного миллиарда баррелей нефти для Стратегического резерва.

Происшествия В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова. 174

Политика В Чечню ввели федеральные войска В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска.

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Общество В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 12

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Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,2K

Транспорт В России изменят правила дорожного движения Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов.

Культура Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций Обычно в понедельник у театров – выходной, но онлайн – жизнь продолжается.

Общество Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. 29

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 5

Энергетика Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI. 69

Политика Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. 122

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K