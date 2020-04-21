Коронавирус

СибдепоСибдепоКоличество заражённых коронавирусом кузбассовцев снова выросло

Пять пациентов, наоборот, вылечились и покинули больницы. Число зарегистрированных случаев к 21 апреля выросло до 56. Из них: 11 пациентов выздоровели и выписались из больниц, 44 получают лечение в медучреждениях, один человек скончался.
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Новые данные по коронавирусу в Кузбассе: плюс девять, минус пять

Кузбасс00:55

Количество заражённых коронавирусом кузбассовцев снова выросло

Сибдепо00:24

Медики выписали пять кузбассовцев с ранее выявленной коронавирусной инфекцией

VSE42.RU00:17

Медики сообщили о новых случаях заражения коронавирусом в Кузбассе

Avoka.do00:18

Девять новых случаев заражения коронавирусом были подтверждены в Кузбассе

Московский комсомолец Кузбасс00:15

Еще у девяти кузбассовцев выявлен коронавирус

Комсомольская правда - Кемерово00:19

В Кузбассе резко увеличилось число пациентов, которые вылечились от коронавируса

Газета Кемерова00:15
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
659
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
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Энергетика

Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал

Как отмечает Bloomberg, законодательство позволяет Министерству энергетики зарезервировать до одного миллиарда баррелей нефти для Стратегического резерва.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом

В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor вчера в 06:41
10
Общество

В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии

Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
2
Политика

В Чечню ввели федеральные войска

В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска.
Русская Планета 03:10
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
18
Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
12
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
2
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
4
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,2K
Общество

В Ростове в пунктах выдачи пропусков образовались очереди

В Ростове в 9 пунктов выдачи пропусков стали образовываться внушительные очереди, передают пользователи соцсетей.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 06:14
192
Транспорт

В России изменят правила дорожного движения

Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов.
32CARS.ru 01:33
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
80
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
441
Общество

В Воронежской области еще у 31 человека выявили коронавирус

Добавим, что с учетом новых случаев общее число больных COVID-19 в Воронежской области достигло уже 211 человек.
Обозреватель Врн 02:37
1
Культура

Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций

Обычно в понедельник у театров – выходной, но онлайн – жизнь продолжается.
РИА Новости 19 апреля в 17:00
Происшествия

В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
2
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
5
Общество

Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный

Период оформления больничных листов по самоизоляции для работающих старше 65 лет продлен до 30 апреля.
НИА-Томск 01:52
2
Энергетика

Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI.
Вести.Ru 00:05
69
Наука

Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
8
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
75
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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