Общество
СибдепоВ Кузбассе высадят 1826 гектаров нового леса
Деревья, по указу президента РФ, высадят на площади в 1862 гектара. Из них 800 га будут обязаны озеленить угольные, энергетические и лесозаготовительные предприятия. Эти действия направлены на соблюдения принципа компенсации.
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В 2020 году в Кузбассе высадят новые леса на 1826 гектарах по нацпроекту «Экология»
10 канал20 февраля в 23:37
Число камер в лесах Бурятии для мониторинга пожарной опасности увеличат вдвое
Будущее России. Национальные проекты21 февраля в 02:42
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие
Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона 84 раза нарушила перемирие в Донбассе за прошедшую неделю, передает РИА Новости.
Происшествия
При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем в Коми погибли четверо
Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Коми.
Гаджеты
Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе
Vivo сообщила, что представит концептуальный смартфон APEX 2020 в Пекине 28 февраля.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Политика
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии
Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Гаджеты
Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни
Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
Футбол
Экс-спортивный директор ЦСКА о дисквалификации Ерёменко: я был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился воспоминаниями о работе в ЦСКА, когда футболист Роман Ерёменко получил дисквалификацию на два года.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Здоровье
Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников
Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Единоборства
Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти
Массовое побоище произошло во время хоккейного матча детских команд «Лада» и «Волгарь» в Тольятти. Об этом сообщает телеканал ГТРК Самара.
Общество
Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.