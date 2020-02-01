Общество

СибдепоСибдепоВ Кузбассе высадят 1826 гектаров нового леса

2 фото
Деревья, по указу президента РФ, высадят на площади в 1862 гектара. Из них 800 га будут обязаны озеленить угольные, энергетические и лесозаготовительные предприятия. Эти действия направлены на соблюдения принципа компенсации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В 2020 году в Кузбассе высадят новые леса на 1826 гектарах по нацпроекту «Экология»

10 канал20 февраля в 23:37

Число камер в лесах Бурятии для мониторинга пожарной опасности увеличат вдвое

Будущее России. Национальные проекты21 февраля в 02:42

В Кузбассе высадят 1826 гектаров нового леса

Сибдепо06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

iReactor 22 февраля в 12:59
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие

Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона 84 раза нарушила перемирие в Донбассе за прошедшую неделю, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 февраля в 08:54
Происшествия

При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем в Коми погибли четверо

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Коми.
REGNUM 07:29
Гаджеты

Vivo представит концептуальный смартфон APEX 2020 на этой неделе

Vivo сообщила, что представит концептуальный смартфон APEX 2020 в Пекине 28 февраля.
The GEEK 06:25
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Общественное телевидение России вчера в 02:56
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

The GEEK 04:00
Политика

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Lenta.ru 07:35
Политика

Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
РИА Новости 07:57
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии

Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Transport-news.ru 21 февраля в 09:13
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv 22 февраля в 09:25
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Вести.Ru 07:50
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Политика

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Lenta.ru 07:02
Гаджеты

Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни

Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
Ferra 03:02
Футбол

Экс-спортивный директор ЦСКА о дисквалификации Ерёменко: я был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился воспоминаниями о работе в ЦСКА, когда футболист Роман Ерёменко получил дисквалификацию на два года.
Metaratings 03:54
Общество

На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса

Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Коммерсантъ 07:30
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Здоровье

Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников

Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
Аргументы недели 06:44
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Единоборства

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти

Массовое побоище произошло во время хоккейного матча детских команд «Лада» и «Волгарь» в Тольятти. Об этом сообщает телеканал ГТРК Самара.
ФАН 05:38
Общество

Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
REGNUM вчера в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное