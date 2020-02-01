Деревья, по указу президента РФ, высадят на площади в 1862 гектара. Из них 800 га будут обязаны озеленить угольные, энергетические и лесозаготовительные предприятия. Эти действия направлены на соблюдения принципа компенсации.

Политика Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".

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Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Политика Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.

Гаджеты Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.