Коронавирус

Коммерсантъ НовосибирскКоммерсантъ НовосибирскВ Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

На утро 29 мая в Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперштаб по противодействию вирусу.
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Кемерово, Белово, Киселевск, Тайга — в этих и других городах новые случаи COVID-19

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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:48
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Общество

С 1 июня изменятся выплаты пенсий и оплата ипотеки

С 1 июня 2020 года изменятся выплаты пенсий и оплата ипотеки. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:07
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Космос

«Роскосмос» захотел отправить космонавтов к МКС на Crew Dragon

«Роскосмос» захотел отправить российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска.
Lenta.ru 05:30
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известия вчера в 11:16
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Общество

МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти

Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 197 человек и 68 единиц техники, - сообщили сегодня в пресс-службе подмосковного главка МЧС по Московской области.
Российская газета 05:52
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:24
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Политика

Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
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Происшествия

В ДТП на воронежской трассе пострадали две девушки и парень

TV Губерния 04:16
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
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Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,5K
Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
5
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
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Экономика

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Lenta.ru 04:46
7
Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
РБК 05:50
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время 29 мая в 11:01
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Шоу-бизнес

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
25
Политика

В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
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Шоу-бизнес

Дочь Малинина намерена засудить отца на 15 млн рублей

Народные новости 05:55
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1K
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
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